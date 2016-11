FC Stegfeld gewinnt Hallenturnier

24.11.2016, 16:45 Uhr

Nicht minder dramatisch ging es in der Finalrunde weiter, wo fast die Hälfte aller Spiele in Verlängerung durch den beliebten „Sudden-Death-Modus“ entschieden werden mussten. Ganz vorne stand am Ende der Gastgeber FC Stegfeld durch einen 4:1 Finalsieg im „Generationenduell“ (Altersdurchschnitt 30 zu 17 Jahre) gegen die Debütanten Netztester United. Den dritten Platz konnten sich die Newcomer vom 1. FC Kaiserschmarrn sichern.Der FC Stegfeld bedankt sich bei allen teilnehmenden Mannschaften und freut sich bereits jetzt auf das Jubiläumsturnier im November 2017, wo wir dann hoffentlich wieder 20 Mannschaften begrüßen dürfen.