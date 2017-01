Oldies mit Vollgas auf dem Eis

30.01.2017, 21:10 Uhr

Nach zwei Jahren Pause glitten die Oldies aus aller Herren Länder nun wieder über die Eisflächen im Kellerdörfl.

ALTENMART (ms). Bei der Historic Ice Trophy nutzen unzählige Motorsportfanatiker mit ihren Oldtimern die tolle Schneelage und das perfekte Wetter für rasante Kurvenfahrten und das Driften.Donnerstag war Training für die Eisrennen - darunter zwei Bewerbe über mehrere Stunden.Der gemeinsame Nenner der Teilnehmer ist die Leidenschaft für Autos aus den 1960er-, 70er- und 80er-Jahren. Sehr hohe Geschwindigkeiten sind in Altenmarkt eher eine Nebensache.

Vier- und Sechs-Stunden-RennenNeben Gleichmäßigkeitsprüfungen stehen in Altenmarkt ein Vier- und ein Sechs-Stunden-Rennen mit Fahrerwechsel auf dem Programm; Eis und Schnee inklusive. Alexander Herzl fährt einen BMW 2002: „Wir haben blankes Spiegeleis. Es wird jeden Abend aufgespritzt, und auch mit den Spikes hat man kaum einen Grip."Los geht es in Altenmarkt am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils in der Früh. Am Start sind rund 70 Autos.