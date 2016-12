Pongauer Schüler zeigten ihr Können beim Geräteturnen

19.12.2016, 14:50 Uhr

Bei diesem System können die Schüler statt vorgegebener Pflichtübungen aus einem Elementkatalog von 15 Übungen frei wählen. Jedes gewertete Element zählt einen Punkt in der sogenannten A-Note, ungeachtet seiner subjektiven Schwierigkeit. Darüber hinaus gibt es maximal 10 Punkte in der B-Note, in der Zusatzpunkte für Technik, Haltung und Dynamik vergeben werden. Die Addition beider Werte ergibt die Gesamtpunkte, wobei der maximale Wert pro Übung somit 11 Punkte betragen kann.Mit "Turn 10" sollen individuelle Stärken der Kinder gefördert werden und somit neue Perspektiven im Schulsport eröffnet werden. Die Bewertung bestraft nicht Fehler, sondern belohnt gut gelungene Übungen. Der Name „Turn 10“ erklärt sich durch das Ziel, an jedem Gerät zehn Elemente turnen zu können.

Ergebnisse Sportklassen

Ergebnisse Regelklassen

Da Schulwettkämpfe als Mannschaftswettkämpfe durchgeführt werden, können sich immer nur siegreiche Mannschaften für Landes- bzw. Bundesmeisterschaften qualifizieren. Sport- und Regelklassen werden getrennt gewertet. Zusätzlich gibt es auch eine Einzelwertung.Sportmittelschule Bischofshofen: 3 SiegeSportmittelschule Werfen: 3 SiegeSportmittelschule Altenmarkt: 2 SiegeBG/BRG St. Johann: 3 SiegeMusikmittelschule St. Johann: 2 SiegeNMS Wagrain: 1 SiegIn der Einzelwertung erreichte Valentina Fluch von der 3. Sportklasse der Sportmittelschule Werfen die Höchstpunktezahl (80 von 80 möglichen Punkten).