Saisonstart auf der Buckelpiste: Melanie Meilinger startet als einzige Österreicherin im Weltcup

06.12.2016, 09:58 Uhr

Kein österreichisches Team

Erfolg nur mit 100 Prozent

Olympia 2018 als Ziel

Da der österreichische Verband aktuell kein Team in der Disziplin Buckelpiste stellt, trainiert sie seit August 2015 mit der Mannschaft aus Deutschland. Für Reise- sowie Materialkosten muss die Mühlbacherin großteils selbst aufkommen. „Eine Saison kostet mich im Schnitt 25.000 Euro“, erzählt die Sportlerin.Um zumindest einen Teil der Kosten refinanzieren zu können, startete Meilinger kürzlich unter dem Motto „Need for Skis“ ein Projekt auf der Sport-Crowdfunding-Plattform „I believe in you“. Sportbegeisterte und Unternehmer können die Mühlbacherin damit online ab einem Beitrag von 10 Euro unterstützen, indem sie ihre Spezial-Ski mitfinanzieren.Das Projekt funktioniert nach dem „Alles- oder-nichts-Prinzip": Nur, wenn das Finanzierungsziel von 3000 Euro bis 29. Dezember erreicht wird, gehen alle Beiträge an die Sportlerin. Falls nicht, erhalten die Förderer ihr eingezahltes Geld zurück. "Wir hatten einen guten Start", freut sich Meilinger: "Derzeit steht das Projekt bei rund 40 Prozent, knapp 1200 Euro wurden bereits zur Verfügung gestellt."Als Dankeschön verspricht sie jedem Spender ein persönliches Geschenk – etwa ein Souvenir aus einem Weltcuport oder für besonders großzügige Unterstützer einen Buckelpisten-Crashkurs. Dieser soll im Rahmen der "Hochkönig Buckelpisten Champs" am 5. April stattfinden.„Für meinen großen Traum – die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang – braucht es ein konkurrenzfähiges Setup. Ich freue mich über jede Unterstützung, die mir den Weg dorthin erleichtert“, hofft Meilinger auf einen erfolgreichen Projektabschluss. Zu ihren Fürsprechern zählen auch Super G-Olympiasiegerin Andrea Fischbacher und der ehemalige Bundesliga-Torhüter Hans-Peter Berger: „Über die Plattform kann man aktiv an der Sportförderung teilnehmen und Athleten wie Melanie beim Erreichen ihrer Träume unterstützen. Ein wirklich tolles Projekt, von dem sowohl die Sportlerin als auch die Förderer profitieren“, sagt Berger.