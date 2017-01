Sensationssieg für Christine Scheyer.

15.01.2017, 21:24 Uhr

Eine riesen Überraschung gab es in der Abfahrt von Zauchensee. Die 22- jährige Vorarlbergerin Christine Scheyer hat ihren ersten Weltcupsieg gefeiert und für einen österreichischen Heimerfolg gesorgt.

Altenmarkt-Zauchensee (ga). Nach den Wetterkabriolen am Freitag und Samstag, wo der viele Neuschnee ein reguläres Rennen verhindert hat, zauberten die Zauchenseer mit ihrem Team eine Traumpiste für das Abfahrtsrennen am Sonntag hin. "Traumhaft und unbeschreiblich“ jubelte die Vorarlbergerin Christine Scheyer im Ziel. Auf Platz zwei landete Tina Weirather aus Liechtenstein (+0,39 Sekunden), Dritte wurde die Amerikanerin Jacqueline Wiles (+0,54). Zweitbeste Österreicherin war Nicole Schmidhofer als Siebente. Ganz toll auch das Come Back von Lindsey Vonn die nach einem Jahr Pause den 13 Platz erzielen konnte. Zwei furchtbare Stürze überstatteten auch diesen Speed-Spektakel.Vonn mit Comeback zufrieden"Wenn einem die Lindsey gratuliert, ist das ganz toll", so die Sensationssiegerin über Vonn (+1,54), die in Zauchensee ihr Comeback feierte und in den Top 13 landete. Es war ihr erstes Rennen seit 28. Februar 2016. "Bin zufrieden, es war wirklich schwer", so Vonn nach der langen einjährigen Rennpause. Vor allem die Horror- Stürze im Training gaben ihr zu denken: "Es war ein sehr schwerer Sturz von Fanchini." Dennoch betonte die Amerikanerin: "Habe ein gutes Gefühl und der Weg geht wieder nach oben!"

Das Ergebnis:1. Christine Scheyer (AUT) 1:21,15 Min.2. Tina Weirather (LIE) 1:21,54 +0,39 Sek.3. Jacqueline Wiles (USA) 1:21,69 +0,544. Lara Gut (SUI) 1:21,70 +0,555. Ilka Stuhec (SLO) 1:21,73 +0,586. Johanna Schnarf (ITA) 1:22,30 +1,157. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:22,34 +1,198. Priska Nufer (SUI) 1:22,38 +1,239. Nicol Delago (ITA) 1:22,40 +1,2510. Jasmine Flury (SUI) 1:22,47 +1,3211. Elena Fanchini (ITA) 1:22,50 +1,3512. Laurenne Ross (USA 1:22,58 +1,4313. Lindsey Vonn (USA) 1:22,69 +1,5414. Joana Hählen (SUI) 1:22,75 +1,6015. Corinne Suter (SUI) 1:22,81 +1,6616. Breezy Johnson (USA) 1:22,95 +1,8017. Francesca Marsaglia (ITA) 1:23,09 +1,9418. Sofia Goggia (ITA) 1:23,12 +1,97. Mirjam Puchner (AUT) 1:23,12 +1,9720. Elisabeth Görgl (AUT) 1:23,16 +2,0121. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:23,18 +2,0322. Fabienne Suter (SUI) 1:23,20 +2,0523. Elena Curtoni (ITA) 1:23,23 +2,08. Stephanie Venier (AUT) 1:23,23 +2,08. Tiffany Gauthier (FRA) 1:23,23 +2,0826. Kajsa Kling (SWE) 1:23,26 +2,1127. Tamara Tippler (AUT) 1:23,37 +2,2228. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:23,42 +2,2729. Stacey Cook (USA) 1:23,51 +2,36Valerie Grenier (CAN) 1:23,51 +2,36Weitere Österreicherinnen:31. Rosina Schneeberger (AUT) 1:23,59 +2,4433. Sabrina Maier (AUT) 1:23,73 +2,58