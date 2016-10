St. Veiterinnen dominieren im Bundesland-Team

03.10.2016, 14:47 Uhr

8 Punkte aus 4 Spielen

der ersten Runde der Landesmeisterschaft ungeschlagen an derTabellenspitze. Es gelangen jeweils ganz glatte 2:0 Siege gegen dieBurschen von Kufstein und Bozen. Auch gegen die weibliche Mannschaft vonBozen ließ man nichts anbrennen und gewann ohne Probleme.Im Salzburger Duell gegen Rivalen Seekirchen welche mit einer aus Burschen und Mädels bestehenden Mannschaft antraten, zeigte St.Veit von Anfang an wer den Platzals Sieger verlassen wird. Mit eindrucksvollem präzisem und druckvollemSpiel konnte man auf allen Positionen voll überzeugen. Der Lohn 8 Punkteaus 4 Spielen und 8:0 Sätze. In der nächsten Runde muss man auswärts inBozen antreten. Dort heißt es die Tabellenführung weiter auszubauen.

Gegen Itzling brilliert

St. Veiter dominieren im Bundesland-Team

Das weibliche U18 Team konnte erstmals wieder komplett wie in alten Zeitenantreten. Bergner Kerstin und Söllhammer Eva verstärken unser Team umKreuzer Kristina, Innerhofer Martina, Unterrainer Hildegard, Knab Anna undNiederreiter Nicole. Gegen die U18 Burschen von Seekirchen schlugen sichdie Mädels sehr gut. Es konnten einige tolle Punkte erzielt werden. EinSieg gegen ein starkes männliches U18 Team aus Seekirchen war natürlichnicht möglich. Im zweiten Spiel gegen die Mädels von Itzling war vom erstenBall weg klar wer das stärkere Team ist. St. Veit gewann souverän in 2Sätzen. Alle Mädels kamen zum Einsatz und überzeugten mit starkem Spiel.Jetzt steht der Jugendeuropapokal am Terminplan. Für die Landesauswahlhaben sich die Spielerinnen Doppler Elena, Niederreiter Nicole, AmmererLina, Lackner Lara, Schwarzenberger Anna-Lena, Rindler Aenea für das U14Team und Kreuzer Kristina, Bergner Kerstin und Söllhammer Eva für das U18Team qualifizieren. Damit stellt St. Veit den Großteil der weiblichenNachwuchsspieler für unser Bundesland. Ein Zeichen dass der Verein auf demrichtigen Weg ist.