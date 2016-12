Volleyball: Großarl übernimmt Tabellenführung in der Schülerliga

13.12.2016, 16:32 Uhr

Die Mädchen aus Schwarzach starteten selbstbewusst ins erste Spiel gegen die Gastgeber aus St. Johann und gewannen den ersten Satz verdient (22:25). Im zweiten Satz konnte St. Johann gut mithalten und erreichte den Satzausgleich (25:21). Im Finish behielten die Schwarzacherinnen in den entscheidenden Momenten die Nerven und holten Satz drei sicher (9:15).

Gegen Großarl hatten die Schwarzacher Mädels mehr Mühe: Zwar konnten sie den ersten Satz denkbar knapp gewinnen (32:30), die Sätze zwei und drei gingen aber souverän an die Großarlerinnen (16:25, 10:15).Der heiß umkämpfte erste Satz zwischen St. Johann und Großarl ging an die Gäste (23:25). Die St. Johannerinnen zeigten aber ihren Kampfgeist, gingen in Satz zwei rasch in Führung und schafften den Satzausgleich (29:27). Den dritten Satz verschlief St. Johann jedoch völlig, Großarl erspielte sich damit souverän den Sieg und die Tabellenführung (5:15).