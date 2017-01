Walchhofer und Partner Sachrgmeister siegten bei Star Challenge

10.01.2017, 10:47 Uhr

Bereits zum fünften Mal lud Flachau die Prominenz aus Sport und Society zur Star Challenge.

Unter dem Motto "Sport und Society trifft Skitalent" stellten am Vorabend des Flacher Damen-Nachtslaloms wieder 16 Promis ihr Skitalent unter Beweis.Wie schon in den letzten Jahren, so wurde auch heuer wieder auf er Weltcupstrecke ein Riesenvorlauf installiert. Die Promis bildeten mit den Nachwuchsskistars vom Salzburger Landesskiverband jeweils ein Team. Bei der Star Challenge ging es nicht darum die schnellste Zeit einzufahren, sondern die möglichst gleiche bzw. diese richtig abzuschätzen.Heuer wurde der Bewerb noch etwas weiter abgewandelt als in den vergangenen Jahren: Als erster ging das junge Skitalent an den Start. Bereits oben beim Start musste der Promi abschätzen mit welchem Vorsprung bzw. Rückstand auf seinen Teamplayer er ins Ziel kommen würde.

Spaß und Spannung waren an diesem Abend garantiert. Den Sieg sicherte sich der eh. Abfahrtsweltmeister Michael Walchhofer mit seinem Partner Felix Sachmeister. Silber schnappte sich Nicole Hosp mit Partnerin Kathrin Stock, und den dritten Platz sicherte sich Andreas Goldberger mit seinem Teamkollegen Noah Geeigneter.Der Erlös in Höhe von 5000 Euro wurde für die Jugendförderung an den Präsidenten des Salzburger Landesskiverbandes Bart Gensbichler übergeben.