Diese Gäste essen "privater"

19.12.2016, 14:34 Uhr

Der neue Buffet- und Restaurantbereich im Hotel Alpendorf bietet moderne Gemütlichkeit.

Privatsphäre beim Essen



Über Fischernetze gehen

"Einen Stil nachzuahmen, kam für uns nicht in Frage. Wir wollten etwas Neues, Modernes, aber Gemütliches anstelle von Desingeroptik schaffen", erklären Sylvia und Ewald Unterkofler vom Hotel Alpendorf in St. Johann Alpendorf, wo in sechs Wochen ein neuer Buffetbereich und das neue Restaurant entstanden. Dazu kam der Anspruch der fortschrittlichen Funktionalität und des modernsten Standes der Technik. "Keine leichte Aufgabe für die Firmen, aber der Umbau konnte zeitgerecht abgeschlossen werden", freuen sich die Unterkoflers. Der Buffetbereich ist auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden und mit der fortschrittlichsten Kühlkette ausgestattet. Integriert wurde ein Frontcooking-Bereich, auf dem ein komplettes Gericht zubereitet werden kann. Um bei Feierlichkeiten eine Tanzfläche zu erhalten, ist das Buffet verschiebbar, wodurch in der Mitte des Raumes eine freie Fläche erzeugt werden kann.Die Tische zu 110 Sitzplätzen sind hinter dem Buffet angeordnet, welches dadurch separiert wirkt und beim Essen und Aussuchen der Speisen Privatsphäre bietet. Durch unterschiedliche Ebenen im Restaurantbereich entstehen entschleunigte Areale und kleinere "Separees", was Ruhe in den Speisebereich bringen wird."Die Auswahl der Materialien war uns sehr wichtig. Wir wollten robuste, hochwertige Möbel, die ruhig und geradlinig wirken. Damit setzen wir einen starken Kontrast zum ehemaligen Restaurant", erklärt Ewald Unterkofler. Das Ehepaar entschied sich für helle Vollholzmöbel und Stoffe in Grau- und Brauntönen. Stellenweise wurde Teppich verlegt, der aus recycelten Fischernetzen gewebt ist. Kontrast dazu bilden große graue Fliesen und dunkler Sichtbeton an ausgewählten Wandpartien.

Das Wesentliche

Täglich ein großes Frühstücksbuffet

Dankeschön an die beteiligten Firmen

Moderne Sessel in ruhigen aber interessanten Mustern, bilden einen Kontrast zu den rustikalen und schweren Holztischen. "Wir wollen mit der ruhigen Atmosphäre mehr Konzentration auf das Wesentliche schaffen – unser Essen, das Gegenüber und auf sich selbst."Wer den Buffet- und Restaurantbereich gerne selbst einmal sehen möchte, nutzt am besten das Frühstück bei dem auch Einheimische gern gesehen sind. Gestartet wird mit Kaffee und Prosecco, dann warten 136 verschiedene Produkte am großzügigen Buffet (15,90 Euro pro Person). Als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk eignet sich ein Frühstücksgutschein bestens.Die Familie Unterkofler bedankt sich bei den ausführenden Firmen für die gute Zusammenarbeit. "Wir haben uns ausschließlich für regionale Firmen entschieden, weil wir um ihre Qualität wissen und uns die Nachbetreuung sehr wichtig ist", sagt Bauherr Ewald Unterkofler. "Die Firmen haben grandiose Arbeit in kürzester Zeit geleistet."