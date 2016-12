Nesslerhof: jedem sein eigenes Platzerl

05.12.2016, 15:27 Uhr

Das Großarler 4*Superior Hotel begeistert zum Saisonstart mit einem großzügigen Zubau an der Westseite.



Jedem sein Ruhebereich



Nur das Wesentliche





Achtmonatige Bauzeit



40 Jahre Vermietung im Nesslerhof alt und neu

Rechtzeitig vor dem Start in die neue Wintersaison konnten sich über 200 geladene Gäste vom faszinierenden Aus- und Zubau des Nesslerhofs in Großarl ein Bild machen. Getragen von der großen Nachfrage der Gäste und den Ideen der Unternehmerfamilie Tina und Hermann Neudegger entstand der liebevoll genannte „Zwanzig Sechzehn“-Zubau an der Nordseite des Nesslerhofes. Im Zubau sind eine großzügige Spa-Zone, 14 Suiten und Zimmer, ein Fitnessbereich, ein Naturschwimmteich und das Restaurant mit Buffetbereich entstanden."Uns war es wichtig, den Neubau mit all seinen Bereichen sehr großzügig, modern, hell und dennoch gemütlich zu gestalten", sagt Hotelchefin Tina Neudegger. "Und das ist uns gelungen." Weitläufige Spa-Zonen mit unterschiedlichsten Ruheräumen wurden ebenso geschaffen, wie ein Sole-Outdoorbecken mit Massageliegen und der zweiteNaturschwimmteich. Zirbensauna, Stadlsauna und Eventsauna bieten traumhaften Panoramablick und ausreichenden Raum zum genussvollen Dahindampfen. Das umfassende Massage- und Beautyangebot rundet das neue Spa-Angebot ab. "Wir haben 80 zusätzliche Liegeflächen geschaffen, in denen jeder Gast seinen eigenen Liegestuhl findet. Das war uns wichtig. Die Menschen haben so viel Stress im Alltag, bei uns müssen sie sich um ihren Platz nicht streiten oder fürchten", so Tina Neudegger. Darüber hinaus wurde ein 80 Quadratmeter großer klimatisierter Fitnessbereich mit Teichblick und ein Seminarraum geschaffen. Ein eigener Yoga- Fitness- und Personaltrainer bringt die Gäste in Form.Besonders große Freude bereiten den Gastgebern die 14 neuen großzügigen Suiten und Zimmer, allesamt mit Blick auf den Teich und den Garten. Hier dominieren die helle Eiche und pastellige Farben. "Die Zimmer sind einfach, großzügig, aufs wesentliche reduziert, dafür sehr hochwertig ausgestattet", erklärt die Hotel-Chefin. Jedes Zimmer besitzt eine eigene Loggia, die zwischen 12 und 20 Quadratmeter groß ist.Der großzügige neue Essbereich mit Buffet wurde im Juli 2016, nach viermonatiger Bauzeit, eröffnet. Der restliche „Zwanzig Sechzehn“-Zubau wurde mit 18. November abgeschlossen.Der Nesslerhof in Großarl feiert heuer 40 Jahre Vermietung. Die Familie Neudegger fing im Jahr 1976 an, Urlaubern Zimmer im Alt-Nesslerhof anzubieten. Die urige Holzscheune und das behagliche Gästehaus, wenige Meter neben dem edlen Neubau, zeugen noch heute von vergangenen Tagen, als Hermann Neudeggers Eltern neben dem landwirtschaftlichen Betrieb Gästen ein zweites Zuhause in Großarl schafften. Bis heute sind Stammgäste des Alt Nesslerhofs von der natürlichen Herzlichkeit der Familie Neudegger angetan.

Zuspruch brachte Zubau

Dankeschön an die beteiligten Firmen

Spa-Bereich wartet auf externe Gäste

15 Lehrlinge aus der Region ausgebildet

Im Jahr 2011 wurde der neue Nesslerhof von Hermann Neudegger und seiner Frau Tina im Anschluss an den alten Nesslerhof, direkt an der Talstation, eröffnet. 57 Zimmer standen den Gästen bis 2016 zur Verfügung. "Schon bald wurde klar, dass der große Zuspruch der Gäste weitere Ausbauten erforderlich machen würde", blickt Tina Neudegger zurück. In den laufenden Jahren wurde ein Naturschwimmteich errichtet und ein Infinity-Outdoorpool seiner Bestimmung übergeben. „Die Gespräche mit unseren Gästen waren für uns die Basis für unsere neueste Investition in die Zukunft. Deren Wünsche aufzugreifen und mit unseren eigenen Vorstellungen zu kombinieren und beides im "Zwanzig Sechzehn"-Zubau zu verwirklichen, bereitete uns große Freude", sagte Hermann Neudegger bei seiner Eröffnungsrede im November. Heute stehen den Urlaubern 71 Zimmer mit 150 Betten zur Verfügung.Zum 40-Jahr-Jubiläum gibt's minus 40 Prozent Eröffnungsangebote.Die Familie Neudegger bedankt sich bei allen am Zubau beteiligten Firmen für die tolle und zeitgerechte Umsetzung ihrer Arbeiten. "Am Anfang hatten wir großes Wetterpech. Die Zeit musste im Laufe des Umbaus kompensiert werden, was die beteiligten Betriebe alle hervorragend geschafft haben", sagt Tina Neudegger. Die Großarler Familie ist stolz darauf, vor allem heimische Gewerke mit ihren Arbeiten betraut zu haben. "Wir kannten viele der Firmen schon vom Bau des Nesslerhofes und wussten um ihre Professionalität. Auch dieses Mal haben sie wieder bewiesen, dass man sich bei uns auf heimische Betriebe verlassen kann", so die Hotelchefin.Durch den großzügigen Umbau des Spa-Bereichs mit zusätzlichen 80 Liegeflächen ist es der Familie Neudegger auch gelungen, den Einheimischen den Eintritt in ihren Spa zu ermöglichen. Bei der Gestaltung wurde großer Wert auf die Verarbeitung von natürlichen Materialien und Elementen wie Naturstein und Holz aus der Region gelegt. Daneben ist der Blick atemberaubend. Auch das Restaurant, das neu gestaltet wurde, ist für Einheimische und externe Gäste nutzbar.Seit der Eröffnung des Nesslerhofes im Jahr 2011 konnten Tina und Hermann Neudegger 15 Lehrlinge ausbilden. Viele von ihnen waren junge Menschen aus der Region, denen eine umfangreiche Ausbildung geboten wurde. Derzeit arbeiten rund 50 Mitarbeiter im Nesslerhof. Hermann Neudegger stand früher selbst als Küchenchef hinter den Herden der Nesslerhof-Küche. Heute hat er ein wachsames Auge auf das kulinarische Schaffen seines Küchenteams. Sommelière Tina Neudegger empfiehlt dazu korrespondierende Qualitätsweine.