Pongauer Bezirkskammertag 2017 in Bischofshofen

05.02.2017, 22:28 Uhr

Mit besonderer Spannung wurde der Festvortrag "Ausblick 2025 - Chancen und Herausforderungen für die Land- und Forstwirtschaft" vom Generalsekretär der Landwirtschaftkammer Österreich (LKÖ) Josef Plank erwartet. Der Mostviertler widmete sich dem anspruchsvollem Thema und was seiner Meinung nach auf die Landwirtschaft zukommt. Die Zukunft - Strukturwandel, die digitale Revolution, der Klimawandel - fordert die Land- und Forstwirtschaft in besonderer Weise.Eine große Herausforderung wird auch die angestrebte fossilfreie Landwirtschaft in der Mitte des Jahrhunderts sein. Ein entscheidendes Ziel sei es, eine offensive Rolle für die Bioenergie in einer klimafreundlichen Energiezukunft zu entwickeln und den ländlichen Raum in seiner Vielfalt in den Fokus zu stellen. "Dass eine klare, saubere Energiezukunft nur mit Bioenergie möglich ist, das können wir aus Überzeugung sagen", so Josef Plank. " Wir haben da einen Sektor der weltweit zu den Besten gehört. Es geht um die Rolle des ländlichen Raumes in der Energiewende, es geht darum, dass das Geld im Land bleibt. Das hier investiert wird und das noch dazu in einer modernen Art und Weise", gibt Generalsekretär Plank eine klare Botschaft.Weiters setzt sich der neue Generalsekretär auch für eine starke Interessensvertretung und für mehr Zusammenrücken der Land- und Forstwirtschaft mit den Vermarktern von Agrarprodukten ein, denn nur so kann es gelingen, den Bauern einen fairen Anteil an der Wertschöpfungskette zu sichern.Weitere horizontale Themen: weniger Bürokratie, aktivere einheitlichere und moderne Kommunikation, zielgerichtete Beratung, Markttransparenz, faire Handelspraktiken. Ressourcen über Bundesländer hinaus bündeln, Innovationsrolle durch LK absichern, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel.