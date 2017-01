Blue Monday - come on: "outtookwise"

Special Pop/Rock Event"outtookwise"outtookwise ist eine junge, vielseitige Band, die nach neunjährigem Bestehen und zahlreichen Mitgliederwechseln nun mit Julian am Schlagzeug, Viola am Bass und Maria an der Gitarre und am Gesang die optimale Besetzung gefunden hat.Seit der Gründung im Jahr 2007 hat sich viel getan, insbesondere was das Texten und Komponieren von klugen und mutigen deutschsprachigen Liedern angeht.Doch auch Weltmusik anderer Urheber wird auf die Bühne gebracht und auf individuellste Weise interpretiert. outtookwise sind zwar Kinder ihrer Zeit und das hört man auch in ihrer Musik, aber da die Welt um uns herum so vielfältig ist, spiegelt sich das auch in den Klängen wider.Kunst darf kritisch sein, sie soll aber vor allem auch Spaß machen.Wer hätte etwa gedacht, dass es möglich ist, in einem ganzen Lied nur Wörter eines Anfangsbuchstabens zu verwenden? Wie schwer kann es manchmal sein, sich selbst einzugestehen, dass man sich verändert und wie einfach, die anderen zu verurteilen, wenn sie es einem unterstellen?So nähert sich outtookwise an Themen, welche die vier jungen Künstler beschäftigen: erwachsen werden, zu sich selber finden, seinen Werten treu bleiben.Manchmal geht das lauter und manchmal muss man ganz genau zuhören, um die Quintessenz nicht zu überhören.Was genau outtookwise jetzt für Musik spielt?Kommt, hört und urteilt selbst!

Besetzung:Julian Pum - dr, vocMaria Schinko - guit, vocViola Winkler - b, voc =================================================================================================Einlass: 18:30 UhrKonzert: 19:30 UhrEintritt: Freiwillige SpendeEine Kooperationsveranstaltung mitKulturvernetzung "come-on" Kultur NÖ