GANDALF 35 Years - Das Jubiläum

Gandalf hat wieder Biss auf Konzerte!Nach einer längeren Pause kehrt der Maestro zeitgerecht zu seinem 35-jährigen Jubiläum zurück auf die Bühne. Mit im Gepäck hat er sein neuestes Werk (das mittlerweile 32. Studioalbum!) ALL IS ONE - ONE IS ALL.„Bei aller Freude an meiner kreativen Tätigkeit als Komponist und Produzent im Studio fehlt mir doch oft die Spannung und Magie des Augenblicks wie es sie nur bei Live-Konzerten gibt, da fühle ich mich dem Wesen der Musik am nächsten.“

Mit den von ihm geschaffenen einzigartigen Klangwelten zählt Gandalf zu den international erfolgreichsten österreichischen Musikern unserer Zeit.Seine musikalischen Seelenbilder bewegen sich abseits gängiger Klischees. In den meist von Klavier oder akustischer Gitarre getragenen, sensiblen wie auch kraftvollen Kompositionen finden sich Einflüsse von Klassik bis World-Music. Während seine früheren Werke oft auch der elektronischen Musikszene zugeordnet wurden, setzt der Musik-Poet heute eher auf akustische Instrumente, handgespielt und pur.Besetzung:Gandalf – Klavier, Gitarre, AtmosphärenMerike Hilmar – CelloChristian Strobl – Percussionplus GästeMehr Info & Hörproben unter: www.gandalf.at_____________________________________________________________________________________________________Einlass: 18:30 UhrBeginn: 19:30 UhrKarten:VVK oeticket: Karten online | Tel.: 0196096VVK "Die Bühne": e-mail Kartenreservierung | Tel: 02231 64853Karten Vorverkauf: € 20.- (Abholung an der Abendkassa)Karten Abendkassa: € 22.-Schüler/Studenten/1424Jugend:karte NÖ (Ausweis) € 10.-Regionaler Vorverkauf: (ab Verfügbarkeit)NIKODEMUS / Purkersdorf (bis 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn)HAAR-ATELIER Eva Böhm / GablitzRYDL´s Friseur+Haarreparatur / Purkersdorf