MAGDA LEEB - überLEEBen

Magda Leeb will alles. Leben und vor allem überleben: Religion, Politik, Bankenkrisen, Friseurbesuche, sogar Familienfeiern. In einer einmaligen Aneinanderreihung von Ereignissen demonstriert sie ihren Willen dazu. Unvorhersehbar, spontan und völlig aus der Luft gegriffen. Garantiert mit viel Wahrheit und Lüge, mit Kopfschütteln und Wundern, mit Weltfrieden und Frappuccino Decaff Latte. Diese Show muss man erLEEBt haben. Will sie zu viel? Unbedingt.Sie wollen das doch auch!

Maria Magdalena Leeb wurde 1976 in Wien geboren. 1998 beendete sie das Hauptschullehramt an der Pädagogischen Akademie in Wien und arbeitet seither als Hauptschullehrerin. Seit einigen Jahren sieht man Magda Leeb auch als Improtheaterspielerin auf vielen Bühnen in Österreich. Dafür absolvierte sie, neben ihrem Naturtalent, auch viele Trainings im Bereich Schauspiel und Improvisationstheater.2006 beendete Magda Leeb erfolgreich das Studium „Continuing Professional Development" mit der Auszeichnung ‚Master of Education'.Weiters kreierte sie das Improgesangsprogramm „CD-Präsentation: 13 Lieder nach Art des Hauses" mit dem sie seit 2008 jährlich auftritt. 2011 war Magdalena Leeb in einer Episodenrolle in der ORF-Serie „Schlawiner" unter der Regie von Paul Harather zu sehen.Magdalena Leeb hatte mit ihrer Kollegin und Freundin Anita Zieher ein Engagement bei der ORF-Improshow „Frischlinge". Seit 2013 sind Magdalena Leeb und Anita Zieher mit ihrem Improvisationsprogramm, der Zieher&Leeb Show, zu sehen. Gemeinsam mit Pianistin Katrin Weber sind sie mit ihrem aktuellen Programm „Die Zieher & Leeb Tagesshow" österreichwert zu erleben.2016 gewann Magda Leeb in Köln den „Goldenen ImproStern 2016", den Oscar der deutschsprachigen Impro-Kabarettszene.