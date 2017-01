Wirtschaftsbund Gablitz lädt zum traditionellen Gablitzer Gschnas

Auch heuer veranstaltet der Wirtschaftsbund Gablitz den bereits zur Tradition gewordenen Gablitzer Gschnas. Am 28.1. wird im Gasthaus zum Schreiber wieder so richtig gefeiert.



Natürlich werden die lieb gewonnenen Attraktionen fortgeführt. Dazu gehören das Maskenball-Flair sowie eine große Tombola mit tollen Gewinnen. „Wir freuen uns, dass wir heuer – dank unserer Sponsoren – das bewährte, erfolgreiche Konzept fortfahren werden. So ist auch heuer wieder ein eintritt kostenlos, und wir begrüßen wieder den Dj Reff, der professionell für Unterhaltung sorgen wird“, so die Obfrau des Wirtschaftsbundes Gablitz, Nina Ollinger. Über Verkleidungen freut man sich, sie sind aber nicht Pflicht.



Der Wirtschaftsbund Gablitz freut sich auf zahlreiche Besucher und auf ein rauschendes Gschnas!