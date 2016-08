Akupunktur in der Schmerztherapie

31.08.2016, 12:48 Uhr

Akupunktur als Ergänzung



Mix an Maßnahmen

Tatsächlich ist die Wirkung von Akupunktur beim Schmerz sehr gut erforscht. Gerade schulmedizinische Schmerzspezialisten sehen in der Akupunktur basierend auf Studien und Datenlage eine gute Ergänzung zu anderen Verfahren in der Schmerztherapie. Sicher konnte belegt werden, dass Akupunktur Muskeln lockern kann, Nervenschmerzen lindert, Entzündungen in Gelenken nach unten reguliert und nicht zuletzt das seelische Wohlbefunden der Schmerzpatienten deutlich verbessern kann.Bei schweren chronischen Schmerzzuständen liegt der Stellenwert der Akupunktur in der Unterstützung und Begleitung schulmedizinischer Maßnahmen. Leider ist bei starken Schmerzzuständen fast im ein Mix an Maßnahmen notwendig. Hier ergänzen sich in der Hand des Spezialisten physikalische Therapie, Massagen, Infusionen, Infiltration aber auch eine schonende Medikamentendosierung gemeinsam mit der Akupunktur zu einer auf den Patienten abgestimmten individuellen Therapie. Auch andere Vorgehensweisen aus der asiatischen Medizin können den Schmerzpatienten stärken: Ernährung nach TCM, Moxa, Kräuter und Öle sowie das Entgiften mit Hilfe von Tee sind bewährte Begleiter einer Schmerztherapie.