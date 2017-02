Erste-Hilfe-Grundkurs (16 Stunden) - Betriebliche Ersthelfer

Purkersdorf : Österreichisches Rotes Kreuz Niederösterreich, Bezirksstelle Purkersdorf-Gablitz |

Zu 99% passiert nichts. Aber im Ausnahmenfall bereit zu sein, ist mehr als nur wichtig. Ein Erste-Hilfe-Kurs lohnt sich zu 100%. Gemäß diesem Motto bietet das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz bereits seit vielen Jahren Kurse für Ersthelferinnen und Ersthelfer an.



Kurstermine: 14. + 16.02.2017



Kurszeiten: jeweils 09:00-18:00 Uhr

Teilnahmegebühr: € 65.-



Bei Fragen zu den Kursen wenden sich Interessierte am besten per E-Mail an ausbildung.pu(at)n.roteskreuz.at oder telefonisch an 059 144 + Ihre Postleitzahl.