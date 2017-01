Ich "tu was" für Mich Infoabend

Purkersdorf : Purkersdorf |

ICH "tu was" FÜR MICH

Burnout Prävention Workshop am 24.2.2017

Liebe Leute,

wir laden, am Freitag 3. Februar um 19h im Atelier Andrea Liebl zum unverbindlichen und kostenfreien Informationsabend ein

Purkersdorf, Wienerstraße 8



Der Workshop am 24.2.2017 von 16-21 Uhr wird begleitet von Mag. Andrea Liebl, Eva Peschta, Regina Sykora

www.liebland.at - www.physiopurk.at - www.kunsttherapie-sykora.at





3002 Purkersdorf Wienerstraße 8 - Nähe Apotheke Unterer Hauptplatz

Tel.Nr: 0676 3980 589 od. 0660 819 6889 E Mail: a.liebl@inode.at - Kontaktformular







Pro Abend €120,00(5 Stunden) inkl. Materialien - mindest Teilnehmerzahl acht Personen

Bei Anmeldung bitte eine 50% Anzahlung auf das Konto

Erste Bank IBAN AT91 2011 1000 3381 5151 BIC GIBAATWWXXX