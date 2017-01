2. Gewinnerin des CD-Förderprojektes 2017 im Studio

19.01.2017, 20:06 Uhr

im Gablitzer Studio von Georg Ragyoczy ein.Sabrina Sladky sang einige Wunschtitel ein und bekam “ihre” CD vor Ort überreicht.Georg Ragyoczy: “Seit mehr als 10 Jahren unterstütze ich junge musikalische Talente, wie heuer Julia Zak und Sabrina Sladky, durch kostenlose Förderprojekte. Heuer wird erstmals nicht ein Talent durch eine Vollproduktion gefördert. Es kommen mehrere (mindestens zwei) an einem Studionachmittagzum Zug. Für Nachwuchstalente ist es wichtig eine Repräsentations-CD zu haben, um eine Momentaufnahme ihres derzeitigen musikalischen Standes zu haben und sich auch präsentieren zu können. Mein herzlicher Dank an die Purkersdofer Tierärztin Katharina Migl, welche seit Beginn als Sponsorin mit dabei ist und mittlerweile, leider, als letzte das Projekt weiterhin tatkräftig unterstützt. Das Projekt ist mir eine Herzensangelegenheit und so werde ich es auch weiterhin betreiben.”