Duckhüttler Faschingssitzung

01.02.2017, 22:00 Uhr

und somit Anlass, "the best of" ins Programm der Sitzung zu nehmen., die Präsidentin der Duckhüttler Gilde, durfte den Präsidenten der niederösterreichischen Faschingsgildenbegrüßen sowie Nationalrats-Abgeordnetenkam als Abgesandter des Landeshauptmanns, der Jutta Polzer ein Foto mit freundlichen Grüßen des Landeshauptmann überreichte. Dafür gab es von Landespräsident Alfred Kamleitner den Bundesverdienstorden für Alfi Noe. Auch Bürgermeisternebst Gattin ließ sich die Faschingssitzung nicht entgehen. Ebenso Vizebgm., Vizebgm.Stadträte und Gemeinderäte sowie zahlreiche Abordnungen der niederösterreichischen Faschingsgilden. Eröffnet wurde das Programm mit dem Gardetanz der Duckhüttler Waldfeen, die zu ihrer Freude vom Bund der österreichischen Faschingsgilden den "BÖF Jugendverdienstorden" erhielten. Ein launiges Programm folgte. Es wurde der Kreisverkehr wie auch das neue Freizeit-Zentum vom Vocalensemble-Pressbaum besungen. Besonders zauberhaft der Show-Tanz der Waldfeen unter der Leitung von. Mit dem Dinner for one im Wienerwald mitundwurde gezeigt,was man auf der Bühne alles anstellen kann, und mit der neuen Sprache "Eulisch" sind wir auch international ganz vorne dabei. Mit der Duckhüttler Hymne und der anschließenden Tombolaverlosung ging die siebente Faschingsitzung der Duckhüttler Gilde zu Ende.