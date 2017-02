Faschingsumzug in Pressbaum – und die Bezirksblätter sind mit dabei!

Pressbaum wurde für die aktuelle Faschingssaison zur niederösterreichischen Landesnarrenhauptstadt ernannt – am 26. Februar wird zum Umzug geladen.

"Narren" ziehen durch Pressbaum

PRESSBAUM. Langsam aber sicher geht die Faschingszeit in die finale Phase über – also Grund genug, zum Abschluss noch einmal so richtig närrisch zu feiern. Getreu diesem Motto wird in Pressbaum am Sonntag dem 26. Februar ab 11 Uhr zum Faschingsumzug geladen.Der Umzug startet um 11 Uhr beim Billa-Parkplatz in Tullnerbach und endet am Pressbaumer Hauptplatz, wo natürlich auch für Verpflegung gesorgt wird.Auch das Team der Bezirksblätter Purkersdorf lässt sich den Faschings-Spaß nicht entgehen. Die Verkleidung wird natürlich noch nicht verraten, doch soviel sei gesagt: Die Bezirksblätter kommen mit mehreren hundert Krapfen im Gepäck, die beim Umzug verteilt werden. Vorbeizukommen lohnt sich also!