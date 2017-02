Feuerwehrball: Rekawinkler Florianis schwangen das Tanzbein

12.02.2017, 17:01 Uhr

Quickstep, Samba, Cha Cha Cha

Nicht-Tänzer reden lieber

Tanz-Fans aus der Nachbargemeinde

Unter anderem Bürgermeisterin Claudia Bock, die mit Gatten Gerhard Wagner das Tanzbein schwang. "Der letzte Auffrischungskurs ist schon länger her, aber wir haben ja einen Tanzlehrer in der Familie", lächelte Claudia Bock. Und die Lieblingstänze? "Wir tanzen gerne Quickstep, Cha Cha und Samba", erzählte die Bürgermeisterin."Ich bin nicht wirklich ein Tänzer", gab Rekawinkels Floriani-Kommandant Christopher Kerschbaum zu und versuchte die Tanzfläche gekonnt zu meiden: "Voriges Jahr hab ich's geschafft das Tanzen auszulassen. Aber durch die vielen Gespräche kommt man ja eh nicht dazu", schmunzelte er."Wir gehen nur auf Bälle wo's gute Tanzmusik spielt!", erklärte Andreas Binder aus Eichgraben, der schon jahrelang den Rekawinkler Feuerwehrball besucht. Zu seinen Lieblingstänzen zählen Boogie, Foxtrott und Jive – also "flotte Tänze mit guten Tanzrhythmen!". Seine Frau war terminlich verhindert, doch mit Monika Salzlechner als Begleitung schwang er dennoch das Tanzbein. Er lachte: "Wenn das eigene Tanzsportgerät ausfällt, muss Ersatz gefunden werden!".aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier