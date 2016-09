Gewinnspiel: 3x2 Karten für Herr Tischbein & Clemens Schaller in Mauerbach

Kulturverein KUKMI holt Herrn Tischbein und Clemens Schaller auf die Bühne.

MAUERBACH. Der Mauerbacher Verein "KUKMI – Mittendrin im Wienerwald" lädt zum Konzert mit regionalen Musikgrößen: Der Mauerbacher Musiker "Herr Tischbein", begleitet von Clemens Schaller aus Purkersdorf am Klavier, treten im Festsaal der Musikschule Mauerbach auf. Auch die großen Hits "Sympathie" und "Blume" stehen am Programm. Die Songs sind eine spannende Mischung aus knirschenden Schellackplatten der swingenden 1920er-Jahre und der elektronischen Musikwelt von heute.



Die Bezirksblätter verlosen 3 x 2 Karten für das Konzert in Mauerbach am Samstag dem 15. Oktober. Zur Teilnahme genügt ein Klick!