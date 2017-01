Musikalischer Neujahrsauftakt im SeneCura Pressbaum

17.01.2017, 14:17 Uhr

Klassik-Konzert sorgte für Begeisterung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Neujahrskonzert für die Bewohner/innen

PRESSBAUM (red). Einen wunderbaren Start in das Jahr 2017 hatten die Seniorinnen und Senioren im SeneCura Sozialzentrum Pressbaum. Die VITA ACTIVA Privatstiftung sponserte ein wunderschönes Konzert mit den Künstlern Gebhard Heegmann, Aleksa Aleksic und Atsko Kogure.Passend zum Jahreswechsel organisierte das SeneCura Sozialzentrum Pressbaum für seine Bewohner/innen eine ganz außergewöhnliche Veranstaltung: Ein Neujahrskonzert, für das eine Musikantin und zwei Musikanten in das Haus kamen. Sänger Gebhard Heegmann, Violinistin Aleksa Aleksic und Pianist Atsko Kogure zeigten dabei ihr Können und präsentierten ein buntes Programm aus klassischen und traditionellen Klängen.Die Seniorinnen und Senioren waren begeistert von dem Nachmittag und genossen die wunderbaren Melodien in vollen Zügen. „So etwas erlebt man nicht jeden Tag. Ich habe noch nie ein Stück von Mozart live gehört“, so Anna Strobl, Bewohnerin des SeneCura Sozialzentrums Pressbaum.

Unvergessliches Konzert

Das Konzert endete mit viel Applaus und guter Laune im Haus. Im Anschluss an den offiziellen Teil hatten die Bewohner/innen noch Gelegenheit, die Künstler kennen zu lernen und ein bisschen zu plaudern. Es war ein gelungener Start in das Jahr 2017. „Ich freue mich, dass wir den Bewohnerinnen und Bewohnern mit diesem Konzert einen unvergesslichen Nachmittag bescheren konnten. Ich freue mich auch, dass uns die VITA ACTIVA hierbei finanziell unterstützt hat", freut sich Gabriele Zach, Leiterin des SeneCura Sozialzentrums Pressbaum.