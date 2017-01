Vernissage eines syrischen Künstlers

20.01.2017, 21:45 Uhr

, bleibt immer noch Platz für die Hoffnung. Ein weißer Kreidestift war alles, was ich in der Dunkelheit hatte. Ich bin ein syrischer Maler und ich lebe gern in Pressbaum". So formulierteseine Einladung zur Vernissage im Pressbaumer Rathaus. Organisiert vom Vereinder zugleich seinfeierte, entstand die Idee, Künstlern eine Plattform zu bieten und die Möglichkeit, ihre Werke auszustellen. Am 19.1 richtete sich die Aufmerksamkeit zahlreicher Gäste im Rathaus auf Fadi Alhakim, der 2015 aus seiner syrischen Heimat flüchtete. Er studierte in Damaskus an der Universität für bildende Künste und arbeitete seit 2012 als Bildhauer, Maler und Designer in Syrien und dem Irak. Die Ausstellung zeigt seine aktuellen Kreide-Zeichnungen, die kontrastreich mit Licht und Schatten spielen. Er wählte für die Ausstellung bewusst die Kreidezeichnungen, da die Farbe Weiß auch die Farbe der Hoffnung ist. Die Bilder sind die nächsten drei Monate im Rathaus ausgestellt.