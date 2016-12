Weihnachten im Weißen Rössl

20.12.2016, 00:12 Uhr

Am 17.12. lud diein Kooperation mit der Wientalbühne und dem Gasthaus Mayer in den Stadtsaal zu einem heiter besinnlichen Advent-Programm mit CD Präsentation. Turbulenzen im Rössl rund um Weihnachten mit Liedern aus der Operette sowie Christmas Evergreens. Eine unterhaltsame Geschichte vonunter der Regie vonfrei nach dem Lustspiel im weißen Rössl vom Wolfgangsee.Josepha, im Soloprogramm wunderbar gesungen und dargestellt vonknüpfte eine humorvolle Handlung an das Lustspiel vom Rössl an. Im anschließenden zweiten Teil des Abends stellte die Volksopernsängerin ihre CD aus dem dreiteiligen Liederzyklus "Quer Feld Ein III - Der Tag mit seinem Lichte" dem Publikum vor. Ein Hörspiel für die Seele mit Texten von H. Heine, Ch. Morgenstern Konstantin Wecker u.v.a., gelesen von, begleitet von romantischen Liedern von R. Schumann, F. Mendelssohn Bartholdy u.v.a.Der Kapellmeister und künstlerische Leiter der Kirchenmusik von St. Augustin,begleitete die Sängerin am Klavier. Ein besonderer Abend der Klassik, an dem jeder Besucher eine CD mit nach Hause nehmen durfte.