4. Kunstfrühstück: Pension nach Prokopetz-Art

17.01.2017, 00:00 Uhr

Joesi Prokopetz warf beim Kunstfrühstück im Berghotel Tulbingerkogel einen "Blick zurück nach vorn".

Pension ist kein Abschied

MAUERBACH/TULBING. "Ab April bin ich offiziell Pensionist", erklärte Liedermacher, Kabarettist und Autor Joesi Prokopetz beim vierten Kunst-Frühstück, zu dem Franz Müllner in Frank Bläuels Berghotel Tulbingerkogel lud. In zwei Monaten, am 11. März, wird hier zur Vorpremiere von Joesi Prokopetz' neuen Programm "Vollpension – Blick zurück nach vorn" geladen.Von einem Abschied von der Kabarettbühne kann jedoch mit bald 65 Jahren, keine Rede sein, wie der Künstler erklärt: "Es ist kein Aufhören – sicher nicht", er würde höchstens geringfügig kürzer treten und "in Ruhe die ein oder andere Vorstellung im Monat weniger spielen".

Bekanntes trifft Neues

"Ein typischer Österreicher!"

Vorpremieren besonders spannend

TERMINE:

"Bekanntes wird mit Neuem verheiratet", verrät Joesi Prokopetz über das neue Programm, mit dem er pünktlich zum Pensionsantritt nochmal richtig durchstartet. Natürlich dürfen dazu die großen Erfolgsnummern wie "Codo", "Taxi", "Sind Sie Single" oder "Na guat dann net" nicht fehlen, wurden jedoch neu überarbeitet und unter anderem mit neuen Texten versehen.Dabei wäre er der perfekte Rentner, scherzt Joesi Prokopetz: "Ich kann herrlich nix tun – ich wäre der geborene Kurgast!". Seinem bekannten kabaretistischen Stil wird er natürlich auch weiterhin treu bleiben, der Comedy könne er nicht viel abgewinnen: "Ich spiel immer ganz ernst und ein bisschen ang'fressen – was meiner Grundhaltung entspricht. So gesehen bin ich ein typischer Österreicher!".Den "Blick zurück nach vorn" live zu sehen, lohnt sich daher – vor allem auch die Vorpremiere, wie Joesi Prokopetz meint: "Die ersten Vorpremieren, das sag ich auch immer dazu, sind im Prinzip 'öffentliche Hauptproben' – aber das sind dann die spannendsten Vorstellungen."Joesi Prokopetz neues Programm "Vollpension – Blick zurück nach vorn" ist an den folgenden Terminen in der Region zu sehen:11. März, 19:30 Uhr: Vorpremiere im Berghotel Tulbingerkogel13. März, 20 Uhr: Premiere im Orpheum, Wien6. April, 19:30 Uhr: Danubium, Tulln21. September, 20 Uhr: Stadtsaal, Purkersdorf