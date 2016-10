ACID und SPINNING WHEEL Die Kult-Rock-Bands wieder auf der Bühne!

ACID1972. Die Beatles sind längst Geschichte, Woodstock drei Jahre vorbei, Jimi Hendrix tot. Die Rockmusik sucht neue Wege. In Österreich hat sie noch nicht einmal begonnen. Eine Zeit der Pioniere: Bassist und Sänger Herbert Novacek, Keyboarder Robert Ponger und Drummer Rudi Staeger. Als ACID kreieren sie einen besonderen Bandsound - ein Rockensemble ohne Gitarre.ACID werden später einige Hits gelingen, und auch als Einzelmusiker werden sie berühmt, ob als Komponist von Falcos Welthit, gefragter Studiomusiker oder Sideman österreichischer Spitzenjazzer. 1972 konnten sie davon noch nicht einmal träumen, sie besaßen ja nicht einmal alle Instrumente. 1974 brachten ACID als erste österreichische Rockband eine LP, das legendäre schwarze Album heraus: darauf u.a. der zeitlose Instrumentalhit "6 to 7". Heute wird es als Kult-Sammlerobjekt zu Liebhaberpreisen gehandelt.

2014 machen die ACID-Musiker ernst mit dem Reunion. An der Orgel jetzt Wolfgang Staribacher,schon einmal ACID-Keyboarder für eine Tour. Bekannt als Komponist der größten Hits des Hubert von Goisern.SPINNING WHEELAls besonderen Gast bringen ACID eine weitere historische Formation nach Purkersdorf: die legendäre Coverband SPINNING WHEEL, aus der unter anderen die "Drahdiwaberl", der Song-Contest-Finalist "Westwind" und Superstar Falco hervorgingen ... eine Reunion der Sonderklasse. Neben Rudi Staeger und Wolfgang Staribacher noch die Spitzenmusiker Peter Vieweger - Gitarre (Falco-Band, Produzent u.a. von Mimi), Bernard Rabitsch - Trompete (Falco, Untouchables,Cornelius, Hansi Lang), Andi Kolbe - Sax, Gerhard Mayer - Bass, Wolfgang Steirer - Drums,Christian Rabitsch - Drums/Voc (Drahdiwaberl, Heli Deinboek, JazzMed).Was ein ACID- Konzert aber noch besonders macht: Herbert Novacek, zwerchfellerschütternd in der Rolle des Entertainers und Gschichterln-Erzählers. 40 Jahre Musikgeschäft haben den drei ACID-Musikern einen ziemlich humorvollen Blick auf das Showbiz und einen riesigen Rucksack mit teils unglaublichen Stories gebracht.ACID und SPINNING WHEEL - ein Trip in eine Zeit, in der manches besser, manches schlechter, aber alles definitiv völlig anders war...