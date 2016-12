Adventfahrt des Seniorenbund Pressbaum Tullnerbach

13.12.2016, 07:58 Uhr

Nach einem Besuch der glitzernden, mysthischen Swarovski Kristallwelten ging es weiter in die mittelalterliche Stadt Rattenberg zu einem stimmungsvollen Adventmarkt mit vielen Kerzen in den Fenstern und dem Einzug „des Christkindes mit den Sternenkindern“.Am zweiten Tag ging es zum Chiemsee. Die Senioren fuhren mit dem Schiff auf die Herreninsel zum „kleinen Versailles von König Ludwig“, dem Schloss Herrenchiemsee, nach der Besichtigung erfolgte die Überfahrt zur Fraueninsel, wo duftende Köstlichkeiten und Kunsthandwerk aus der Region auf dem Inselchristkindelmarkt , in vorweihnachtliche Stimmung brachten.