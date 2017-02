Einkehrtag

Unsere Einkehrtage sind einzelne, offene Meditationstage, die den Teilnehmern jeglicher Lebensumstände und Überzeugung die Möglichkeit bieten, sich an einem Tag aus der Hektik des Alltages zu befreien und die Zeit gemeinsam in einer Gruppe in Meditation zu verbringen.Chöje Lama Palmo leitet die Tage und führt die Teilnehmer in der Meditation an.Zwei Sitzungen pro Veranstaltungstag, vegetarisches Mittagessen und Gemeinsame meditative Tätigkeiten.Keine Voraussetzungen oder Vorkenntnisse notwendig.Info: http://www.palpung.eu/veranstaltungskalender/ Beitrag: 108 Euro, vegetarisches Mittagessen jeweils inkludiert.Bitte kommen Sie schon 20 Minuten vor Beginn der UnterweisungAnmeldung unter: http://www.palpung.eu/kalender/einkehrtage/einkehr... Info: www.palpung.eu