Erste Hilfe Kurs im SeneCura Purkersdorf

27.01.2017, 16:47 Uhr

Für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SeneCura Purkersdorf wurde ein Erste Hilfe Kurs abgehalten.

Wissen auffrischen

PURKERSDORF (red). Zu 99% passiert nichts. Aber im Ausnahmefall bereit zu sein, ist mehr als nur wichtig. Es ist vor allem eines: Unglaublich beruhigend. Wenn man weiß, was zu tun ist. Etwa, weil man sich an den Erste-Hilfe-Kurs erinnert.Bei vielen ist das aber schon eine ganze Weile her – wie auch bei vielen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des SeneCura Sozialzentrums Purkersdorf. Viele nahmen die Gelegenheit wahr und frischten bei einem Erste Hilfe Kurs im SeneCura Sozialzentrum Purkersdorf ihr Wissen auf.

Fortsetzung gefordert

Es war ein Kurs über die Grenzen hinaus. Auch unser ehrenamtlicher Mitarbeiter Dua Jaswinder Singh aus Afghanistan nahm daran teil. Mit Christian Hiel vom Samariterbund Purkersdorf wurde wiederholt, praktisch geübt und auch das Lachen nicht vergessen. Die Gruppe war so eifrig und wissbegierig, dass dieser Kurs eine Fortsetzung haben wird.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier