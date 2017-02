Fahrzeug überschlug sich mehrmals auf der A1-Autobahn bei Pressbaum

15.02.2017, 13:39 Uhr

Am Mittwoch Morgen ereignete sich auf der Autobahn A1 ein schwerer Verkehrsunfall bei der sich ein Klein-LKW mehrfach überschlug.

PRESSBAUM (red). Am Mittwoch, 15.02.2017, kam es auf der Autobahn A1 in der Nähe der Autobahnabfahrt Pressbaum in Fahrtrichtung Salzburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Klein-LKW war aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrspur abgekommen und raste gegen die äußere Leitplanke. Durch die Geschwindigkeit hob es das gesamte Fahrzeug über die Streckenbegrenzung. Das Vehikel schlitterte danach über die Böschung, wobei es sich mehrfach überschlug, bevor es im Graben zum Liegen kam.

Lenker ins Krankenhaus St. Pölten transportiert

Unmittelbar erfolgte eine Alarmierung der notwendigen Einsatzkräfte. Rasch rückten die Teams des Purkersdorfer Notarzteinsatzfahrzeug und der Rettungswagen des Samariterbundes Purkersdorf, der Freiwilligen Feuerwehr Pressbaum und der Polizei an. "Der Lenker des Kleinlasters hatte Verletzungen unbestimmten Grades erlitten", informiert man vonseiten des Samariterbunds Purkersdorf. Nach seiner Stabilisierung vor Ort wurde er ins Landeskrankenhaus St. Pölten zur weiteren Behandlung gebracht. Die Bergungsarbeiten im abschüssigen Gelände erforderten größte Vorsicht konnten jedoch noch am Vormittag abgeschlossen werden.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier