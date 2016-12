FF Pressbaum: Vier Fahrzeugbergungen in einer Woche

12.12.2016, 16:16 Uhr

Gleich viermal musste die Freiwillige Feuerwehr Pressbaum in der vergangenen Woche zu KFZ-Bergungen ausrücken.

PRESSBAUM (red). Viermal musste die FF-Pressbaum vergangene Woche zu Fahrzeugbergungen ausrücken. Erfreulicherweise wurde nur bei einem Einsatz eine Person verletzt, die anderen drei gingen mit reinen Sachschäden aus.Die Kreuzung Hofer / Klostergasse entwickelt sich nicht nur zu einem morgendlichen Stauzentrum, sondern ist auch einer der Unfallhäufungspunkte in der Ortschaft. Gegen 18:30 Uhr kam es hier zu einem Auffahrunfall. Neben den üblichen Tätigkeiten nach Verkehrsunfällen wie Verbringen der Fahrzeuge, Reinigen der Fahrbahn musste diesmal auch ausgeronnene Flüssigkeit mit einem Bindemittel gebunden und entsorgt werden .

Aus unbekannter Ursache stieß ein PKW so heftig gegen die Beton-Mittelleitschiene, dass das linke Vorderrad aus der Verankerung gerissen wurde. Das Fahrzeug blieb auf der Überholspur liegen. Die FF verbrachte den PKW zur ASFINAG Pressbaum, klemmte die Batterie ab und stellte die Einsatzbereitschaft wieder her.Beim Zurücksetzen des Fahrzeuges rutschte es über eine steile Böschung ab und blieb dann zwischen einer Gartenmauer und einem kleinen Rinnsal hängen. Wie man an der Bilddokumentation gut sehen kann, brauchte man hier professionelle Hilfe. Mit Hilfe des Hebebalkens und des Krans unseres Schweren Rüstfahrzeuges (SRF) konnte das Auto unbeschädigt wieder auf die Straße gehoben werden.Aus bisher unbekannter Ursache kam es gegen 7 Uhr früh zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Der PKW war gegen die Beton-Mittelleitschiene gekracht. Der Aufprall war so heftig, dass der Airbag ausgelöst wurde. Die verletzte Person wurde vom ASB Eichgraben erstversorgt und dann in ein Spital gebracht. Durch den Unfall waren beide Fahrstreifen blockiert. Der Verkehr wurde auf dem Pannenstreifen vorbeigeleitet; im Frühverkehr kam es zu einem ca. 1 km langen Stau. Der schwer beschädigte PKW wurde bei der ASFINAG abgestellt, die Batterie abgeklemmt und die Autoschlüssel der Polizei übergeben.