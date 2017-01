FF Tullnerbach rückte zu Gasgebrechen in Einfamilienhaus aus

31.01.2017, 09:13 Uhr

CO₂-Warner schlug aus

Atemschutztrupp im Einsatz

Sanitäter des Samariterbund waren im Einsatz um einer Frau sowie einem Kind in einem Haus aufgrund gesundheitlicher Probleme zu helfen. Dabei meldete der am Einsatzrucksack befestigte CO₂-Warner eine stark erhöhte CO₂-Konzentration in der Luft; daraufhin veranlassten die Einsatzkräfte des Samariterbundes die Alarmierung der Feuerwehr Tullnerbach.Einsatzleiter Kommandant Harald Zacek erteilte sofort den Befehl zur Ausrüstung eines Atemschutztrupps. Dieser kontrollierte in weiterer Folge das gesamte Gebäude, konnte aber keine unmittelbare Gefahrenquelle mehr feststellen. Nach der Öffnung sämtlicher Fenster sowie der Belüftung des Gebäudes normalisierte sich der CO₂-Gehalt wieder und es konnte Entwarnung gegeben werden.Nachdem die Atemschutzmasken gewaschen sowie die Atemluftflaschen wieder aufgefüllt waren, konnte die Einsatzbereitschaft nach rund 1 ½ Stunden wieder hergestellt werden.