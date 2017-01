Freundeskreis Bad Säckingen-Purkersdorf lud zum Neujahrsempfang

17.01.2017, 14:05 Uhr

Freitag der 13. war ein Glückstag für den Freundeskreis Bad Säckingen-Purkersdorf.



Zwei große Jubiläen stehen an

PURKERSDORF (red). Dem Obmann des Freundeskreises Bad Säckingen-Purkersdorf, Raimund Boltz, wurde mit dem Neujahrsempfang seines Vereines höchste Ehre zuteil. Hohe und höchste Persönlichkeiten aus Politik und dem Vereinsleben Purkersdorfs gaben sich im Gasthof "Laterndl" Forthofer ein Stelldichein. Vizebürgermeister Christian Matzka, die Bürgermeisterin a.D. Traude Eripek, Ehrenbürger und Ehrenobmann Kurt Schlintner, ÖVP-Obmann Andi Kirnberger, Gemeinderätin Elisabeth Mayer, WIPUR-Aufsichtsratsvorsitzender Ernst Grossmann, Präsident des Freundeskreises Sanary sur Mer Peter Schnitt, Oberkurator i.R. und neuer Obmann der Stadtkapelle Purkersdorf Werner Pleischl, Raiffeisenbank Purkersdorf-Leiterin Barbara Scheinhart und viele weitere – alles Mitglieder des Freundeskreises.Ein Drittel der etwa hundert Vereinsmitglieder inklusive der gesamte Vorstand des Freundeskreises waren Zeuge als Obmann Raimund Boltz die Aktivitäten des Jahres 2016 und den Ausblick ins neue Jahre in einer launigen Rede ausführte. Besonders hervorgehoben wurden die Feierlichkeiten zu 50 Jahre Stadterhebung und das 40-Jahr-Jubiläum der Verschwisterung mit der Partnerstadt Bad Säckingen, die von 16. –18. Juni in Purkersdorf stattfinden.Auch wurde an das im vorigen Jahr verstorbene Ehrenmitglied und Ehrenbürger von Purkersdorf, den langjährigen Bad Säckinger Spitzenpolitiker Heinz Mau, mit einer Schweigeminute gedacht.