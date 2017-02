Gesunder Vierbeiner dank BARF

07.02.2017, 00:00 Uhr

Jutta Ziegler vom Purkersdorfer Naturfutterlädchen über ihr neuestes Buch über BARF-Haustier-Fütterung.

PURKERSDORF. Viele Haustierhalter, egal ob Hunde- oder Katzen-Besitzer, sind bestimmt schon über den Begriff "BARF" gestoßen. BARF ist die Kurzform für biologisch artgerechtes rohes Futter. Ein Thema, mit dem sich die langjährige Tierärztin Jutta Ziegler, Chefin des Naturfutterlädchens in Purkersdorf, schon seit vielen Jahren auseinander setzt. Vor Kurzem wurde ihr neuestes Buch über BARF-Fütterung veröffentlicht, der Titel: "Rohkäppchen und der zahnlose Wolf".

Ein Buch mit allem

"Wie Cola und Fertigpizza"

Die zahnlosen Wölfe

"Es gibt schon unglaublich viele BARF-Bücher – und ich wollte dass in einem Buch einmal alles drin ist", erklärt Jutta Ziegler. Das Buch sei dabei sowohl für Professionisten und Marterien-Kenner, als auch für Hunde- und Katzenhalter mit oder ohne Vorkenntnissen gedacht. Wichtig sei es ihr vor allem auch mit gängigen Mythen und Fehlglauben aufzuräumen. "Das Schlimmste ist, dass viele meinen es wäre viel zu kompliziert, dass man eine Milligrammwaage bräuchte etc. – das stimmt absolut nicht!", so Jutta Ziegler.Stattdessen ginge es darum den Hund oder die Katze einfach artgerechter und gesünder, nämlich mit frischen, rohen Zutaten anstatt mit Industriefutter, zu ernähren. Die Vorteile daran liegen auf der Hand, Jutta Ziegler erklärt: "Das ist wie wenn man fragt 'ist industriell verarbeitete Nahrung gesünder als Bio?'." Durch die industrielle Verarbeitung gingen viele wertvolle Nährstoffe verloren. Zudem hat Fertigfutter oft einen hohen Getreideanteil, wodurch letztendlich viel Zucker freigesetzt wird. "Wir wissen ja selbst auch dass wir, wenn wir uns nur von Cola und Fertigpizza ernähren würden, irgendwann krank werden", vergleicht Jutta Ziegler und fügt hinzu: "Die Zunahme der chronischen Krankheiten bei Tieren ist bestimmt auch darauf zurück zu führen."Der Buchtitel "Rohkäppchen und der zahnlose Wolf" entstand aus einer real erlebten Anekdote. Die Halterin eines Hundes mit schwerer Zahnfleischentzündung wandte sich an die Tierärztin. Sie habe gehört die Zahnfleischentzündung ihres Hundes käme von den Bakterien im rohen Fleisch. Jutta Zieglers simple Antwort: "Dann wären aber alle Wölfe zahnlos, denn die ernähren sich nur davon."aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier