Kassier wirtschaftete in eigene Tasche

07.02.2017, 00:00 Uhr

Verdacht: Retourwaren-Täuschmanöver

Laut Strafantrag habe der Beschuldigte vorgetäuscht, Retourware von Kunden zurück genommen und den entsprechenden Geldbetrag ausgezahlt zu haben. Die dazu notwendigen Unterschriften der Kunden auf den Belegen habe er gefälscht, das Geld in die eigene Tasche gesteckt.

3.200 Euro Strafe

Nachdem sich der Mann zunächst „nicht schuldig“ bekannte, legte er, nach eindringlichem Anraten seines Verteidigers, der das Verschwinden des Geldes mit Schlamperei und Überforderung seines Mandanten zu erklären versuchte, ein abschwächendes Geständnis ab. „Ich hab schon auch selber unterschrieben“, meinte er schließlich, was Richterin Doris Wais-Pfeffer als „sehr geringe Schuldeinsicht“ wertete. Dennoch bot sie statt einer Verurteilung eine Diversion in Form einer Geldbuße in Höhe von 3.200 Euro an. Sobald der Angeklagte der Diversion nachkommt, wird das Verfahren gegen ihn eingestellt.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier