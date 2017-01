Keine Ruhe beim Gablitzer Flüchtlingsheim

18.01.2017, 19:36 Uhr

Schon wieder Blaulichteinsatz im Gablitzer Flüchtlingsheim

Man könnte es fast litarisch lustig nehmen "Dunkel war’s, der Mond schien helle, als ein Wagen blitzesschnelle, langsam um die Ecke fuhr.". Wenn es nicht so traurig wäre und es ständig Wagen mit funkelnden, blauen Leuchten wären, die zum ex-Hotel Hohnecker und jetzigem Flüchtlingsheim "Haus Gablitz" des Vereins "menschen.leben" hinrasen würden.

Kein Einzelfall

Auch gestern am späten Nachmittag war es wieder so weit: Zuerst kam ein Polizeiwagen, eine halbe Stunde später dann auch noch die Rettung. Einer der Flüchtlinge zog dann draußen sein T-Shirt hoch und zeigte vermutlich irgendeine Beschädigung. Und der "Einrichtungsleiter" Adnan Šehić stand auch dabei. Warum man also mal wieder die Rettung dorthin rief, fragten sich einige Beobachter. Wenn jemand nach mehr als einer halben Stunde noch derart rumlaufen kann, wird die Verletzung kaum schwer gewesen sein. Selbst wenn es eine Verletzung durch ein Messer oder dergleichen gewesen sein sollte.Sicherlich nicht täglich, aber zumindest oft und teilweise sogar mehr mal im Tag, sah man schon die Fahrzeuge und Mitarbeiter der diversen Blaulichtorganisationen vor dem Flüchtlingsheim. Da fragt man sich doch, wie es dort so tagtäglich zugeht ?Von der Heimleitung, vertreten durch Adnan Šehić, und auch von der Zentrale des Betreibervereins "menschen.leben" wird aber alles abgestritten, zur Not verharmlost, da bekommt man zu Beispiel die Antwort "Einem Bewohner ist schlecht geworden" ! Und kommt Polizei und Notarzt ? Aber auch von offizieller Stelle werden die wahren Gründe für die vielen Einsätze verschwiegen. Selbst der Bürgermeister mokiert sich in einer offiziellen Stellungnahme auf der Orts-Homepage darüber, dass man es als Journalist wagt, nach den Regeln der journalistischen Sorgfaltspflicht übrigens, überhaupt um eine Stellungnahme zu bitten.Aber das Schlimmste ist, dass durch diese nach der Meinung vieler Bürger überstrapazierte Anforderung von Polizei, der Rettung und vor allem des Notarztes die einheimische Bevölkerung gefährdet wird. Wenn der Notarzt und die Rettung mit der anscheinend eher sinnlosen "Versorgung" der Flüchtlinge beschäftigt ist, muss gebenenfalls halt ein Schlaganfall- oder Herzinfarktpatient einmal liegen bleiben. Aber der schreit ja auch nicht gleich "Diskriminierung" ! Falls er überhaupt noch was sagen kann