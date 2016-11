Lions Wienerwald im Seniorenbund Pressbaum Tullnerbach

25.11.2016, 18:56 Uhr

Der Lions Club Wienerwald wurde 1992 gegründet, hat seinen Sitz in Altlengbach im Hotel Lengbachhof, Fa. Böswarth. Lions International – gegründet 1917 in den USA – ist die größte Serviceorganisation weltweit und hat sich mit dem Slogan „Wir dienen“ die Aufgabe gestellt, Hilfe zu leisten, wo Hilfe notwendig ist.Der Lions Club Wienerwald fühlt sich dem eigenen Motto „Wir helfen – aus der Region, für die Region“ verpflichtet. Das bedeutet, dass wir speziell im Visier haben, ob es in unserer Region – von Pressbaum bis Böheimkirchen und von Laaben bis Sieghartskirchen – Fälle gibt, in denen Personen unverschuldet in Not geraten sind und denen schnell und unbürokratisch Hilfe geleistet werden kann. Das geht von deralleinerziehenden Mutter, deren Waschmaschine den Geist aufgegeben hat, bis zum Einbau eines Außenlifts für einen querschnittgelähmten jungen Mann. Fälle gibt es viele. Seit der Gedanke des Datenschutzes immer stärker zu wirken beginnt, wird es immer schwieriger, die Personen ausfindig zu machen, die Hilfe benötigen. Hier bitten wir um die Mithilfe der Mitglieder des Seniorenbundes.Sie kennen ihre Nachbarn und wissen, wo manchmal der Schuh drückt. Die bei dem letzten Senioren-Nachmittag übergebenen Postkarten sollen mithelfen, Kontakt herzustellen. Wir kümmern uns dann um jeden Fall. Schon jetzt für die Mithilfe ein herzliches Dankeschön.Helfen kostet Geld. Um an die Geldmittel zu kommen, die wir für unsere Hilfeleistungen brauchen, organisiert der Lions Club Wienerwald kulturelle Veranstaltungen. Deren Reinerlös, wie auch der Ertrag der Advent-Punschbuden in Eichgraben und Maria Anzbach (25. – 27. 11. 2016) kommt ohne Abzügeunseren Aktivitäten zugute. Direkter und effizienter geht es kaum.

- am 3. Dezember um 19.30 Uhr ein Gospelkonzert in der Wallfahrtskirche Maria Anzbach- am 10. Dezember um 16.00 Uhr die Bellarina Weihnachtsshow im Stadtsaal Purkersdorf.Es ist die ein entzückendes Musical für Junge und Junggebliebene um einen merkwürdigenAdventkalender. Etwas für Eltern oder Großeltern, die mit ihren Kindern oder Enkerlneinen amüsanten Nachmittag erleben wollen.