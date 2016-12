Neues Nachttaxi bringt Discogänger sicher heim

19.12.2016, 14:31 Uhr

Schluss mit dem Discobus "N8buzz": Er wird durch ein neues benutzerfreundlicheres Nachttaxi-Konzept ab 2017.

Karten am Gemeindeamt

REGION PURKERSDORF. In den Gemeinden Purkersdorf, Tullnerbach, Pressbaum, Wolfsgraben und Eichgraben wird der "Discobus" N8buzz ab nächstem Jahr vom "Nachttaxi 31300" ersetzt.Zur Erinnerung: Bisher fuhren zwei Buslinien gegen 3 Uhr morgens vom Bahnhof Hütteldorf aus los: Eine in Richtung Purkersdorf und Gablitz, die andere über Tullnerbach, Pressbaum und Wolfsgraben nach Eichgraben.Nun haben der Pressbaumer Jugendgemeinderat Thomas Tweraser und Umweltstadtrat Michael Sigmund ein neues Konzept erarbeitet: Jeder Hauptwohnsitzer der genannten Gemeinden kann sich ab Jänner eine Karte am Gemeindeamt holen. Am Wochenende und an Feiertagen kann das Taxi jeweils zwischen 2:30 Uhr und 3:30 Uhr früh morgens gegen telefonische Reservierung unter 01/31300 genutzt werden. Mit der jeweiligen Karte wird im Nachttaxi "eingecheckt".

Volles Taxi, billigere Fahrt

Ab dann müssen 12 Euro pro Fahrt (Purkersdorf: 8 Euro) bezahlt werden: Je mehr Fahrgäste, desto billiger wird’s.Das Nachttaxi fährt von Wien-Hütteldorf aus drei Linien entlang:- Über die B1 nach Purkersdorf,- von der A1-Abfahrt Pressbaum aus in Richtung Tullnerbach und Wolfsgraben- oder in Richtung Rekawinkel und Eichgraben.

Freude in den Wienerwald-Gemeinden: GGR Helmut Elsinger und GR Thomas Waismaier aus Tullnerbach, GR Thomas Tweraser (Pressbaum), Vizebgm. Elisabeth Götze (Eichgraben), StR Michael Sigmund (Pressbaum), GR Christoph Strickner und GR Alfred Apl (Wolfsgraben), Mobilitätsmanager Peter Polatschek-Fries. (Foto: privat)

Gablitz & Mauerbach: Vorerst unverändert

Billiger und benutzerfreundlicher

Beim N8buzz Wien-Mauerbach-Gablitz bleibt vorerst alles unverändert. Der Gabitzer Bürgermeister Michael Cech erklärt: Der Vertrag sei erst mit Juni 2017 kündbar und würde dann Ende 2017 enden. "Wir sind aber in intensivem Kontakt zu Purkersdorf und werden uns genau die Erfahrungen ansehen", so Cech. Er persönlich könne sich gut vorstellen dass es sich bei der Taxilösung um eine flexible im Sinne der Jugend handle und dass Gablitz mit Ende 2017 ebenfalls vom N8buzz auf das Nachttaxi-Konzept umsteigen werde.So soll nicht nur die Benutzerfreundlichkeit gesteigert und die Fahrzeit verkürzt werden, auch den Gemeinden soll das neue Konzept deutlich billiger kommen. Zum Vergleich: Das bisherige N8buzz-Konzept kostete die Stadtgemeinde Pressbaum etwa 8.000 Euro im Jahr – bei deutlich mehr Fahrten soll das Nachttaxi-Konzept nur etwa 7.000 Euro jährlich kosten.Initiator Tweraser freut sich: "Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht das Projekt umzusetzen, und ich freue mich schon auf das nächste!".