Neujahrskonzert in Pressbaum

22.01.2017, 15:00 Uhr

statt.Das Neujahrskonzert des Stadtorchesters Pressbaum, diesmal unter der Leitung von, brachte in diesem Jahr Werke von Joseph Haydn, Tomenico Pimarosa, Johann Strauss, Alexander Alyabyev und Franz Lehar auf die Bühne.Die Veranstaltungskoordinatorinvon der ÖVP Pressbaum organisierte gemeinsam mit der Leitung des Orchesters ein gemischtes Potpouri an Orchesterwerken, über Solos gesungen von der wunderbarenund dembis hin zu zwei kurzweiligen Lesungen ebenfalls vorgetragen vonAngefangen von der Ouvertüre zu Mozarts „Schauspieldirektor“, über eine Ouvertüre von Franz Schubert bis hin zu Mozarts Sinfonie in D-Dur war Die künstlerischen Darbietungen aller Beteiligten waren ein großer Genuss für das gesamte Publikum. Die Stille im Saal ließ darauf schließen, dass sich alle Zuhörer vom Orchester in die Welt der Musik entführen ließen. Ein herzliches Dankeschön an alle Künstler für diese hervorragenden Darbietungen, die das Publikum gefühlsmäßig sehr berührten.Auch Landtagsabgeordneter Mag. Lukas Mandl und Landtagsabgeordneter a.D. Willibald Eigner, die im Vorfeld des Konzertes mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für die Verdienste um die Stadtgemeinde Pressbaum geehrt wurden, waren von dem Konzert hellauf begeistert. Ein herzliches Dankeschön an alle Künstler für diese hervorragenden Darbietungen, die das Publikum gefühlsmäßig sehr berührten.In der Pause sorgte das Team von Roland Mayer vom Gasthaus „ Zu den 5 Starken“ für einen kulinarischen Genuss. Kaffee und Kuchen wurden vom Team Schmidl – Haberleitner gereicht, damit auch die „Süßen“ voll auf ihre Rechnung kamen.Den Abschluss dieser überaus gelungenen Veranstaltung bildete die Verlosung der Tombolapreise, die aus Geschenkkörben und Gutscheinen von Theater – bzw. Konzertkarten der großen Wiener Theater - und Konzerthäuser und Gutscheinen der Pressbaumer Gastronomen bestanden.Das Pressbaumer Neujahrskonzert 2017 war eine wunderbare Mischung von musikalischen und kulinarischen Köstlichkeiten, die für jede Anwesende und jeden Anwesenden etwas anzubieten hatte.