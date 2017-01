Pressbaumer Baby kam im Rettungsauto  zur Welt

13.01.2017, 16:14 Uhr

Am Freitag den 06.Jänner 2017 konnte es ein kleiner Bub nicht mehr erwarten das Licht der Welt bzw. des Rettungswagens zu erblicken.

Von Pressbaum schnell nach Hietzing

PRESSBAUM (red). Die beiden ehrenamtlichen Notfallsanitäter des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz Josef Hutter und Benedikt Wöhrer übernahmen am Freitag, den 06.01.2017, um 19 Uhr den Rettungswagen. Dass ihr erster Einsatz in diesem Nachtdienst gleich ein bedeutender werden sollte, konnten sie zu Dienstbeginn noch nicht erahnen.Es ist knapp nach 19 Uhr als die Alarmierung von Notruf 144 wegen eines gynäkologischen Notfalls mit Ziel Pressbaum eingeht. Nach bereits zehn Minuten erreichten sie den Einsatzort. Aufgrund der Alarmierung und ohne wertvolle Zeit zu verschwenden entschieden sich die Notfallsanitäter zu einem raschen Transport der jungen Frau. Sie brachten die Patientin zum Rettungswagen und der Transport zum Krankenhaus Hietzing auf die gynäkologische Abteilung begann.

Wenige Minuten vor Spital

Mutter und Kind im Krankenhaus empfangen

Nur wenige Minuten vor dem Krankenhaus setzen bei der jungen Frau plötzlich Wehen ein. Unerwartet kommt es zum Blasensprung und der kleine Bub erblickt, um einige Wochen zu früh, im Rettungswagen das Licht der Welt. „Es war eine schnelle und glücklicherweise reibungslose Geburt.“ meint Josef Hutter, welcher der jungen Frau stets zur Seite stand. Sein Kollege und Einsatzfahrer Benedikt Wöhrer: „Das Krankenhaus war bereits in Sichtweite, als ich die ersten Schreie des Babys vernahm.“Kaum am Rettungsparkplatz des Krankenhauses angekommen, wurden Mutter und Kind vom verständigten Team der Geburtshilfeabteilung empfangen. „Wir freuen uns, dass dieser Einsatz eine so erfreuliche Wendung genommen hat.“, bemerkten die ehrenamtlichen Notfallsanitäter des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz Josef Hutter und Benedikt Wöhrer abschließend.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier