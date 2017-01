Pressbaumer Kindergärten freuen sich über Nützlingshotels

27.01.2017, 10:58 Uhr

Immobilien Mörtl übergab zwei Nützlingshotels für Pressbaumer Kindergärten.

PRESSBAUM (red). Das Unternehmen Immobilien Mörtl hat im vergangenen Sommer die „Aktion Wienerwald“ ins Leben gerufen: Anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums waren die Bevölkerung, sowie Bildungseinrichtungen aus der Region aufgerufen, ein Zeichen für den Schutz und die Erhaltung unseres gemeinsamen Lebensraumes – des Wienerwaldes – zu setzen. Unter anderem wurden im Rahmen eines Gewinnspieles handgefertigte Nützlingshotels an Schulen, Kindergärten und weitere Bildungseinrichtungen verlost.

Sichere Überwinterung

Zwei Nützlingshotels für Pressbaum

Ein Nützlingshotel dient nicht nur der sicheren Überwinterung von Nützlingen wie Florfliegen, Marienkäfern und Co, sondern bietet auch die einzigartige Möglichkeit, unsere heimische Tierwelt zu beobachten und zu entdecken. „Besonders den Bildungseinrichtungen unserer Region fällt die verantwortungsvolle Aufgabe der Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung schon der kleinsten Mitglieder unserer Gesellschaft für das Thema Umweltschutz und Natur zu, deshalb möchten wir besonders diese mit unserer Aktion unterstützen", so Martina Leodolter, Geschäftsführerin von Immobilien Mörtl.Kürzlich übergab Robert Meier von Immobilien Mörtl Vertretern des Pressbaumer Gemeinderats zwei Nützlingshotels, die künftig in den Kindergärten I und II montiert werden sollen. Insgesamt 12 Kindergarten-Gruppen können sich somit daran erfreuen.