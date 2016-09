Purkersdorfer Volksschüler hatten viel Action bei der Feuerwehr

30.09.2016, 18:23 Uhr

Damit begann der actiongeladene Tag für die vierten Klassen der Volksschule Purkersdorf erst: Mit dem Feuerwehr-Auto ging's los in Richtung Feuerwehrhaus, wo nach kurzer Begrüßung und einer kleinen Tour durch das Gebäude mit einem Stationenbetrieb losgelegt wurde. Dafür hatten sich die Purkersdorfer Florianis allerhand einfallen lassen: Schlauch-Konstellationen mussten Fotos nachgebaut werden, in Einsatzuniformen wurde um die Wette gelaufen und natürlich durfte auch ein "brennendes" Haus, also eine bemalte Holzhütte mit blinkenden Leuchten, gelöscht werden. Mit einer Jause im Feuerwehrhaus wurde der action-geladene Ausflug zur Feuerwehr beendet.