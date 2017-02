Science of Life - Reichtum kommt von innen - mit Choje Lama Palmo

Science of Life ist ein offener Zyklus, eine Einführung in den Buddhismus und seine Philosophie, in dem Chöje Lama Palmo lehrt, wie wir stufenweise Mitgefühl entwickeln können.Mitgefühl vertieft unser Leben und unsere Lebensqualität und weist uns den Weg zu dauerhaftem Glück.Sie können die Unterweisungen einzeln sowie auch gesamt besuchen.Der Unterweisungszyklus Sommersemester 2017 beinhaltet insgesamt 5 Termine.

5. Februar: Der Sinn unseres Lebens12. März: Wir sind alle unseres eigenen Glückes Schmied23. April: Lieben richtig gemacht21. Mai: Mitgefühl ist keine Utopie11. Juni: Reichtum kommt von innenDer Semesterbeitrag für das Sommersemester 2017 beträgt 250 Euro, einzelne Termine jeweils 50 Euro, vegetarisches Mittagessen jeweils inkludiert.Bitte kommen Sie schon 20 Minuten vor Beginn der Unterweisung.Anmeldung ist notwendig, unter: www.palpung.eu/kontaktInfo: www.palpung.eu