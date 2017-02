So will eine 18-jährige Gablitzerin indischen Straßenkindern helfen

14.02.2017, 00:00 Uhr

Melanie Diesner tritt nach ihrer Matura heuer eine besondere Reise an: Sie verbringt ein Jahr als Volontärin in Indien, um sich für bedürftige Kinder und Jugendliche zu engagieren.

Soziales Engagement im Blut

GABLITZ. Melanie Diesner ist 18 Jahre alt und steht wenige Monate vor ihren Matura-Prüfungen an der BAKIP Sacré Coeur Pressbaum. Doch nicht nur die Matura beschäftigt die junge Gablitzerin zur Zeit intensiv. Ihr steht ein außergewöhnlicher Auslandsaufenthalt bevor: Sie wird ein ganzes Jahr in Indien verbringen, um dort mit bedürftigen Kindern und Jugendlichen zu arbeiten."Ich wollte immer nach Afrika und dort Leuten helfen, da war ich wohl ca. 13 Jahre alt. Da habe ich mich schon dafür interessiert in ärmeren Ländern etwas zu machen", erzählt Melanie Diesner. Ihr wurde das soziale Engagement quasi in die Wiege gelegt, denn auch ihre Großeltern engagierten sich bereits in Indien und halfen beim Bau eines Krankenhauses. Als ihr Religionslehrer schließlich von den Volontariaten seiner Töchter erzählte, wusste sie: "Da hab ich gesagt ‚jetzt mach ich’s‘, und hab mich umgeschaut welche Organisationen das machen."

Volontariat in Indien

"Es gibt jemanden, der an euch denkt"

ZUR SACHE:

In der Zwischenzeit ist ihr einjähriger Indien-Aufenthalt mit der Organisation "Volontariat bewegt" bereits geplant und in Vorbereitung. Sie wird ein Jahr lang, gemeinsam mit anderen Volontären, in der ostindischen Stadt Vijayawada leben und mit bedürftigen Straßenkindern und Jugendlichen arbeiten. "In dem Projekt, in dem ich mitarbeiten werde, geht’s vor allem darum die Kinder von der Straße zu holen, sie zu beschäftigen, zu unterrichten usw.“, erklärt Melanie Diesner. Bezahlt wird sie für ihre Arbeit nicht, Kost und Logis sind inklusive. Mindestens 1.500 Euro, nach Möglichkeit jedoch 4.500 Euro, muss die 18-Jährige durch Spendengelder selbst aufbringen (siehe Zur Sache).Ein ganzes Jahr lang in Indien – hat man da keine Angst? „Ich bin dort um den Leuten zu helfen. Wenn ich schon mit einer negativen Einstellung hingehe, kann das ja kein schönes Jahr für mich werden", antwortet die 18-Jährige, die zur Zeit bereits eifrig dabei ist die nötigen Impfungen zu organisieren und sich mithilfe der Organisation Volontariat bewegt auf die Reise vorbereitet. "Wo wir sind kann’s im Sommer bis zu 50 Grad haben. Das wird eine Umstellung – ich bin nicht so der Hitzetyp, aber angeblich gewöhnt man sich schnell daran", lächelt die BAKIP-Schülerin, die nach ihrem Indien-Aufenthalt in einem Kindergarten arbeiten will. Doch warum Indien und nicht z.B. ein finanziell lukrativerer Aupair-Aufenhalt in den USA? "Ich will den Menschen vor Ort einfach zeigen ‚es gibt jemanden der an euch denkt‘, auch wenn man nicht unbedingt die Welt dadurch verändern kann.""Volontariat bewegt" ist ein gemeinnütziger Verein, der jungen Menschen Freiwilligeneinsätze (Volontariate) in Südamerika, Asien und Afrika ermöglicht.Sie wollen Melanie Diesner unterstützen? IBAN: AT39 3600 0006 0002 4000 (Zweck: "6043 / Volontariatseinsatz Melanie Diesner"). Melanie bloggt unter mellidiesnerblog.wordpress.com