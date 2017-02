"Voices for Syria"-CD wird in Rekawinkel produziert

07.02.2017, 00:00 Uhr

Aus Benefiz-Konzert wurde CD-Projekt – und die wird im Wienerwald in Rekawinkel produziert.

PRESSBAUM. Alles begann im Sommer 2015. „Das war sehr spontan. Das passierte vorigen Sommer, als man ahnte, dass da etwas gröberes auf uns zukommt. Ich empfand und empfinde es noch immer so, dass es eine maßlose Schweinerei ist, dass da nichts gemacht wird bzw. sich da die Großmächte alles ausmachen“, meint Andreas Hodac. So entstand die Idee selbst etwas zu tun – und schon war die Idee zum Benefizkonzert "Refugees Welcome Jam" geboren.

"Record-Marathon" in Rekawinkel

Berührt vom Engagement

Release am 15. Februar 2017

Das Konzert, das im November 2015 im Bezirksamt des 3. Wiener Gemeindebezirks abgehalten wurde, war ein voller Erfolg: Knapp 1.800 Euro wurden damit erspielt, die der Caritas zugunsten unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge gespendet wurden. "Aus dem damaligen Vorhaben entstand Toms Idee die Musik mitzuschneiden und daraus eine CD zu machen. Dann ergaben sich aber technische und urheberrechtliche Schwachstellen. So entstand der Record-Marathon, den Tom nun absolviert", erklärt Hodac erfreut.Die Rede ist vom Rekawinkler Tonstudio- und Labelbesitzer Tom Niesner. Die Bezirksblätter waren vor Ort, als Mel Verez und Michael Klammer Mel's deutschsprachige Ballade „Wenn Du Morgen Nicht Mehr Da Bist" aufnahmen."Ich denke es wird sicher eine der schönsten Aufnahmen, bei denen ich je als Produzent agieren durfte", strahlt Tom Niesner und betont die äußerst positive Atmosphäre bei dieser und auch den zahlreichen anderen Aufnahmen im Rahmen dieses Projekts. Auch Initator Andreas Hodac ist begeistert vom ehrenamtlichen Engagement der vielen Künstler: "Ich bin wirklich berührt über diesen Zusammenhalt der sich da ergeben hat. Dass es da Leute gibt die Stunden und Tage investieren um etwas weiterzubringen, find ich toll!".Der Reinerlös soll heuer erneut an die Caritas gehen, wo das Geld für spezifische Projekte in Syrien eingesetzt werden soll. Um auftauchende Produktionskosten zu decken, werden aktuell noch Sponsoren gesucht, betont Hodac.Das offizielles Release-Fest wird am 15.Februar im 'Tunnel' (Florianigasse 39, 1080 Wien) stattfinden.Mel Verez & Michael KlammerRobert Toegel (ehem. Old Formation)Harald FendrichManfred BlachECHT SUPERManuela KeimelAstrid BehrensE3 (Dieter Portschy & Friends)Tibor Barkoczy / Tom NiesnerGerry KrautingerSven Sorring / Tom NiesnerTurnaroundsManuel Pache / Andreas Thalhammer