Vortrag zum Thema „Schutz vor Gewalt gegen Frauen“

Die eigene Sicherheit – vor allem im öffentlichen Raum – beschäftigt viele Frauen. Umfragen bestätigen regelmäßig, dass Frauen die Förderung von Kursen, bei denen frau präventiv erfährt sich selbst zu schützen, und auch rechtliche Fragen im Sinne der Selbstbehauptung diesbezüglich ansprechen kann, für sinnvoll halten. Die Purkersdorfer Rechtsanwältin Nina Ollinger ist in ihrer Tätigkeit auch damit regelmäßig konfrontiert

„Sich mit diesem Thema auseinander zu setzen ist für uns Frauen wichtig“, meint Nina Ollinger, die von den Veranstaltungen zum Thema Gewaltprävention und Selbstbehauptung von der Kriminalprävention Niederösterreich erfahren hat. „Es freut mich besonders, dass wir gemeinsam mit Bürgermeister Karl Schlögl die Veranstaltungsreihe nach Purkersdorf bringen und den Gablitzer Chefinspektor Andreas Bandion, Leiter der Kriminalprävention im Landespolizeikommando Niederösterreich, für diesen Vortrag gewinnen konnten“, so die Purkersdorfer Rechtsanwältin über den Vortrag, der am 2. März ab 19 Uhr im historischen Kellergewölbe der Rechtsanwaltskanzlei am Hauptplatz stattfinden wird.„Gewalt gegen Frauen kann viele Formen annehmen und reicht von physischer und emotionaler sowie sozialer bis hin zu körperlicher Gewalt. Ebenfalls die ökonomische Gewalt, welche beispielsweise die Verweigerung des Zugangs zu Geld von Seiten des Mannes enthält, sowie auch Stalking und Cyberstalking gehören heutzutage zu immer häufigeren Gewaltformen. Gewalt ist unabhängig von Herkunft oder ethnischer Zugehörigkeit und kann jedem widerfahren. Es hat aber jede Person das Recht, frei von Gewalt zu leben“, so Andreas Bandion.Das Landespolizeikommando Niederösterreich wird im Rahmen des Vortrages einen Überblick über die Möglichkeiten des Schutzes vor Gewalt geben und welche Formen von Hilfe in Anspruch genommen werden können. Es werden Interventionszentren, Gewaltschutzstellen sowie spezielle Opferhilfe- und Opferschutzeinrichtungen vorgestellt, die Betreuungsangebote für Gewaltopfer unterstützen. Weiters werden auch rechtliche Möglichkeiten aufgezeigt, welche Frauen im Rahmen von Gewalttaten haben. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Selbstverteidigung gelegt und auf die adäquatesten und hilfreichsten Methoden bei überraschenden Angriffen. Die Zuhörer werden durch die Erläuterungen von Selbstverteidigung und über ihre Möglichkeiten informiert und ermutigt, im Ernstfall richtig zu reagieren und die notwendige Hilfe in Anspruch zu nehmen.„Der Vortrag „Schutz vor Gewalt gegen Frauen“ stellt eine Maßnahme zur Sensibilisierung dieses Themas dar und richtet sich sowohl an Frauen als auch an Männer. Jede Aktivität zur Gewaltvermeidung und Sensibilisierung unterstützen wir als Stadtgemeinde Purkersdorf gerne“, so Bürgermeister Karl Schlögl.Die Zuhörer können sich somit auf einen interessanten und informativen Abend freuen! Bei Interesse ersuchen wir um Ihre Anmeldung unter office@ra-ollinger.at.