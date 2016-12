Wir sichern unsere Hunde zu Silvester

26.12.2016, 15:45 Uhr

Darum bitte ich euch: Hunde beim Spaziergang an der Leine zu lassen. Auch ein gut erzogenen Hund kann plötzlich erschrecken und in Panik fliehen.Wir empfehlen Rund um den Silvester die Hunde doppelt und dreifach zu sichern, d.h. am Geschirr UND am Halsband und noch zusätzlich noch am Körper des Hundebesitzer !!!Auch der Hundebesitzer kann erschrecken oder stolpern und verliert die Leine und der Hund rennt in der Panik weg.

Morgen eine große Runde mit den Hund gehen,Mittags eine kleiner Runde undAbends einmal kurz zum Gassi raus gehen.Hund natürlich zu Silvester niemals alleine zu Hause lassen und NICHT zum Feuerwerk mitnehmen !!!!!!!!Ein laufendes Radio oder Fernsehen und ggf. auch heruntergelassene Rolladen helfen dabei, die Reize von außen zu mildernLinks dazu: