Bezirkshauptmann Mag. Kronister besucht eine "seiner" neuen Gemeinden

02.01.2017, 12:16 Uhr

In einem offenen Gespräch in sehr herzlicher Atmosphäre stellten Bgm. Michael Cech, Vbgm. Franz Gruber und Amtsleiter Dr. Hannes Fronz die aktuellen Arbeitsschwerpunkte in Gablitz vor aber auch die Themen, bei der Unterstützung durch die Bezirkshauptmannschaft wichtig ist.

BH. Kronister brachte auch eine Übersicht über die Abteilungen der neuen Bezirkshauptmannschaft und die Liste und Kontaktdaten aller Ansprechpartner mit.Bgm. Cech: „Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit und das Gespräch gibt mir die Sicherheit, dass wir auch in der neuen BH immer ein offenes Ohr und volle Unterstützung haben werden. Und als Einstandsgeschenk hat unsere Gablitzer Torte wieder große Freude bereitet.“Besonders entgegen kommt den Gablitzer Gemeindevertreter die vereinbarte, unbürokratische Arbeitsweise.Michael Cech: "Statt schriftlicher Kommunikation haben wir vereinbart, dass wir uns einfach kurzfristig anrufen, wenn es Fragen gibt oder wir Unterstützung durch den Bezirkshauptmann brauchen. von Anfang an sind wir also bestens vernetzt und haben volle Unterstützung."